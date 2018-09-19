Суд признал недействительными сделки «Татфондбанка» на 462 миллиона рублей
Арбитражный суд Татарстана признал недействительными сделки ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 462 млн рублей.
Согласно данным, опубликованным на сайте Агентства по страхованию вкладов, отменены сделки и восстановлены задолженности:
- ПАО «Тимер Банк» — по перечислению 30 ноября, 2, 8, 9 и 12 декабря 2016 года со счетов «Тимер банка» денежных средств в общем размере 425,2 млн рублей;
- ООО «Татагролизинг» — списание 22,7 млн рублей со счета компании, открытого в банке, в счет оплаты задолженности по кредитному договору;
- ООО «Новая Нефтехимия» — перевод на счет третьего лица 4,25 млн рублей;
- АО «Казаньзернопродукт» — перевод на счет третьего лица 1,7 млн рублей;
- ООО «Капралбридж» — перевод на счет третьего лица 1,7 млн рублей и на счет в другом банке 0,13 млн рублей;
- ООО «Сибирская девелоперская компания» — перевод на счет в другом банке 2,9 млн рублей;
- ООО «Сибстройсервис» — перевод на счет в другом банке 2 млн рублей;
- ООО «Самарский завод резервуарных металлоконструкций» перевод на счет в другом банке 1,6 млн рублей.
Ранее «Татфондбанк» потребовал от связанной с «Суваром» компании почти 0,9 миллиарда рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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