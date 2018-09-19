Новости экономики

11:18 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Суд признал недействительными сделки «Татфондбанка» на 462 миллиона рублей

10:51, 19.09.2018
Суд признал недействительными сделки «Татфондбанка» на 462 миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд Татарстана признал недействительными сделки ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 462 млн рублей.

Согласно данным, опубликованным на сайте Агентства по страхованию вкладов, отменены сделки и восстановлены задолженности:

  • ПАО «Тимер Банк» — по перечислению 30 ноября, 2, 8, 9 и 12 декабря 2016 года со счетов «Тимер банка» денежных средств в общем размере 425,2 млн рублей;
  • ООО «Татагролизинг» — списание 22,7 млн рублей со счета компании, открытого в банке, в счет оплаты задолженности по кредитному договору;
  • ООО «Новая Нефтехимия» — перевод на счет третьего лица 4,25 млн рублей;
  • АО «Казаньзернопродукт» — перевод на счет третьего лица 1,7 млн рублей;
  • ООО «Капралбридж» — перевод на счет третьего лица 1,7 млн рублей и на счет в другом банке 0,13 млн рублей;
  • ООО «Сибирская девелоперская компания» — перевод на счет в другом банке 2,9 млн рублей;
  • ООО «Сибстройсервис» — перевод на счет в другом банке 2 млн рублей;
  • ООО «Самарский завод резервуарных металлоконструкций» перевод на счет в другом банке 1,6 млн рублей.

Ранее «Татфондбанк» потребовал от связанной с «Суваром» компании почти 0,9 миллиарда рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок