Билялетдинов: «Как Подъяпольский вышел на такой уровень? Вкалывать надо и работать постоянно»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов на открытой тренировке для прессы поделился мыслями о выездной серии для команды, а также оценил игру вратарей.
— Я считаю, что ребята хорошо работают. Есть нюансы, которые нам надо поправлять, но это процесс постоянный.
— Чем недовольны?
— Не могу сказать, что чем-то недоволен, все работают. Очень доволен тремя вратарями, которые у нас сейчас есть: Эмиль Гарипов, Владислав Подъяпольский, Александр Шарыченков.. Тренеры хорошо с ними работают, меня радует, что они нашли общий язык.
— Как можете оценить игру Подъяпольского?
— Хорошо сыграл, надежно. Так же, как и Шарыченков.
— В чем секрет успеха, что Подъяпольский сразу вышел без мандража.
— Как достигается этот уровень? Работать, вкалывать надо каждую тренировку.
— «Нефтехимик» можно назвать неудобным соперником, они несколько раз подряд обыграли вас?
— Мы об этом не думаем. У нас есть следующий соперник, мы относимся к нему с уважением.
— Глухов и Гарипов занимаются с командой. Насколько они готовы?
— У нас есть желание поставить Глухова, но есть еще день до игры, подумаем. По Гарипову то же самое. Он сейчас тренируется в полную силу, подберем для него матч, в котором он выйдет, — передает слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым