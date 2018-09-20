Билялетдинов: «Как Подъяпольский вышел на такой уровень? Вкалывать надо и работать постоянно»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов на открытой тренировке для прессы поделился мыслями о выездной серии для команды, а также оценил игру вратарей.

— Я считаю, что ребята хорошо работают. Есть нюансы, которые нам надо поправлять, но это процесс постоянный.

— Чем недовольны?

— Не могу сказать, что чем-то недоволен, все работают. Очень доволен тремя вратарями, которые у нас сейчас есть: Эмиль Гарипов, Владислав Подъяпольский, Александр Шарыченков.. Тренеры хорошо с ними работают, меня радует, что они нашли общий язык.

— Как можете оценить игру Подъяпольского?

— Хорошо сыграл, надежно. Так же, как и Шарыченков.

— В чем секрет успеха, что Подъяпольский сразу вышел без мандража.

— Как достигается этот уровень? Работать, вкалывать надо каждую тренировку.

— «Нефтехимик» можно назвать неудобным соперником, они несколько раз подряд обыграли вас?

— Мы об этом не думаем. У нас есть следующий соперник, мы относимся к нему с уважением.

— Глухов и Гарипов занимаются с командой. Насколько они готовы?

— У нас есть желание поставить Глухова, но есть еще день до игры, подумаем. По Гарипову то же самое. Он сейчас тренируется в полную силу, подберем для него матч, в котором он выйдет, — передает слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».