Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за заморозков 21 сентября

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за заморозков на территории республики.

В Татарстане ночью и утром 21 сентября местами на востоке и юге республики ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -1°С, сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

При этом в дневные часы воздух на территории Татарстана прогреется от +12 до +17°С.



Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в большинстве районов дождь. Максимальные температуры воздуха в дневные часы в республике составят от +2 до +17 градусов.