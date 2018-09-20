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Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за заморозков 21 сентября

12:45, 20.09.2018
Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за заморозков 21 сентября
Фото: pixabay.com

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за заморозков на территории республики.

В Татарстане ночью и утром 21 сентября местами на востоке и юге республики ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -1°С, сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

При этом в дневные часы воздух на территории Татарстана прогреется от +12 до +17°С.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в большинстве районов дождь. Максимальные температуры воздуха в дневные часы в республике составят от +2 до +17 градусов.

Общество Татарстан
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