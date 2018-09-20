Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +17

Сегодня, 20 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в большинстве районов дождь

Ветер северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем от +2 до +17 градусов

В Казани днем ожидается от +14°С до +17°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +12°С до +15°С.