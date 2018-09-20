Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +17
Сегодня, 20 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в большинстве районов дождь
Ветер северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Максимальные температуры воздуха днем от +2 до +17 градусов
В Казани днем ожидается от +14°С до +17°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +12°С до +15°С.Общество Татарстан
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