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Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +17

04:34, 20.09.2018
Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +17
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 20 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в большинстве районов дождь

Ветер северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем от +2 до +17 градусов

В Казани днем ожидается от +14°С до +17°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +12°С до +15°С.

Общество Татарстан
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