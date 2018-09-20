Минниханов встретился в Сингапуре с сыном Ли Куан Ю

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в официальной встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, сыном бывшего премьера Ли Куан Ю — одним из создателей сингапурского «экономического чуда».

Речь идет о встрече в составе делегации зампредседателя Правительства РФ Максима Акимова.

«Татарстан придает большое значение развитию контактов с Республикой Сингапур в рамках отношений двух стран и стремится активно участвовать в этом процессе на региональном уровне», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что дипломатические отношения России и Сингапура были установлены основателем и первым премьер-министром Сингапура Ли Куан Ю 50 лет назад.

Напомним, Минниханов в рамках рабочего визита посетил российско-сингапурский бизнес-форум.