Минниханов встретился в Сингапуре с сыном Ли Куан Ю
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в официальной встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, сыном бывшего премьера Ли Куан Ю — одним из создателей сингапурского «экономического чуда».
Речь идет о встрече в составе делегации зампредседателя Правительства РФ Максима Акимова.
«Татарстан придает большое значение развитию контактов с Республикой Сингапур в рамках отношений двух стран и стремится активно участвовать в этом процессе на региональном уровне», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.
Отмечается, что дипломатические отношения России и Сингапура были установлены основателем и первым премьер-министром Сингапура Ли Куан Ю 50 лет назад.
Напомним, Минниханов в рамках рабочего визита посетил российско-сингапурский бизнес-форум.ОбществоВласть Татарстан
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