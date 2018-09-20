Татарстан способствует развитию экономических отношений между Россией и Сингапуром — Акимов

Сегодня прошло пленарное заседание Российско-сингапурского делового форума. Представители двух стран обсудили сотрудничество.

При этом заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов отдельно отметил роль Татарстана и президента РТ Рустама Минниханова в формировании отношений между странами. По его словам, республика делает многое для развития экономических отношений между Россией и Сингапуром, передает пресс-служба главы РТ.

Напомним, Минниханов уже третий день находится с рабочим визитом в Сингапуре. Сегодня он посетил форум, а в предыдущие дни — Дом здоровья Kampung Admiralty, «Стартап-инкубатор», центр оказания услуг населению и другое.