Верховный суд России не признал уголовным преступлением лайки и репосты

Верховный суд РФ не признал лайки и репосты достаточным поводом для возбуждения уголовного дела. В суде заявили, что криминально не само действие в соцсетях, а его умысел.

Теперь он ожидает пересмотра уголовных дел об экстремизме, возбужденных по фактам активности в социальных сетях.

«Будут ли иметь наши разъяснения обратную силу? Конечно, потому что мы разъясняем по существу действующий закон», — цитирует заместителя председателя ВС РФ председателя уголовной коллегии Верховного суда России Владимира Давыдова ТАСС.

Ранее стало известно, что в России могут появиться специализированные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права в целом.