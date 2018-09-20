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Верховный суд России не признал уголовным преступлением лайки и репосты

11:56, 20.09.2018
Верховный суд России не признал уголовным преступлением лайки и репосты
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Верховный суд РФ не признал лайки и репосты достаточным поводом для возбуждения уголовного дела. В суде заявили, что криминально не само действие в соцсетях, а его умысел.

Теперь он ожидает пересмотра уголовных дел об экстремизме, возбужденных по фактам активности в социальных сетях.

«Будут ли иметь наши разъяснения обратную силу? Конечно, потому что мы разъясняем по существу действующий закон», — цитирует заместителя председателя ВС РФ председателя уголовной коллегии Верховного суда России Владимира Давыдова ТАСС.

Ранее стало известно, что в России могут появиться специализированные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права в целом.

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