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В России могут появиться суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей

11:56, 10.09.2018
В России могут появиться суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей
Фото: government.ru

В России могут появиться специализированные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права в целом. Об этом рассказал спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

«Мне кажется, что-то, как это происходит сегодня, работает не очень эффективно. В судебной системе ранее уже были выделены в отдельные направления арбитраж, суды в области торгового права. По мере развития цифрового права я допускаю и появление специализированных институций», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Спецпредставитель президента РФ также согласился, что активные действия в соцсетях представляют собой угрозу для общества. «Отчасти это манипулирование сознанием»,— заявил он.

Ранее Mail.Ru Group направила в Госдуму РФ обращение с просьбой внести законопроект о декриминализации постов в интернете и амнистии ранее осужденных за «лайки» и репосты. В Минкомсвязи РФ поддержали инициативу.

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