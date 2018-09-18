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В Германии запустили первый в мире водородный поезд

03:33, 18.09.2018
В Германии запустили первый в мире водородный поезд
Фото: скриншот

В Германии запустили первый в мире поезд на водородных топливных элементах под названием Coradia iLint.

На крыше поезда установлены цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток. Coradia iLint может развивать скорость до 140 км/ч. Одной заправки ему достаточно, что бы проехать около 1000 км. Такие поезда отличаются от обычных бесшумностью, нулевым выбросомв атмосферу и высокой производительностью.

Как сообщается на сайте компании Alstom, поезд уже вышел на маршрут, соединяющий немецкие Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде.

Ранее сообщалось, что в России появится железнодорожный лоукостер.

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