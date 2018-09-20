Самарец выставил на продажу мяч с автографом Роналдо за 100 тысяч рублей

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Самарец выставил на продажу мяч с автографом известного бразильского футболиста Роналдо. Объявление размещено на сайте Avito.

На фото, опубликованном продавцом, изображен мяч с росписью игрока. За сувенир мужчина просит 100 тыс. рублей. Добавим, что Роналдо побывал в Самаре на матче 1/8 финала ЧМ-2018 Бразилия — Мексика.

Напомним, это не первый случай реализации мячей с автографами футболистов в России. Ранее житель Ростова продавал мяч с автографами Неймара, Фелипе Коутиньо, Фернандиньо и Роналдо за 150 тыс. рублей.