Экс-уфимец Иван Обляков дебютировал в Лиге чемпионов

Фото: Дмитрий Слезин

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде играл с чешской «Викторией». Встреча завершилась вничью 2:2.

Весь матч за армейцев отыграл экс-уфимец Иван Обляков.



«Виктория» вышла вперед на 29-й минуте, гол забил Михал Крменчик. На 41-й минуте он же оформил дубль в ворота армейцев. Спустя несколько минут после старта второго тайма ЦСКА отыграл один мяч усилиями Федора Чалова, автора первого гола в недавнем матче против «Уфы» (3:0). На последних минутах матча с пенальти отличился Никола Влашич.

В другом поединке этой подгруппы мадридский «Реал» расправился с «Ромой» — 3:0.

