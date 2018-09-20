Заксобрание может назначить дату новых выборов губернатора Приморья уже 26 сентября

Законодательное собрание Приморского края может рассмотреть вопрос о назначении даты новых выборов губернатора региона 26 сентября.

«На 26 сентября запланировано очередное заседание Законодательного собрания. Вероятнее всего, тогда же и будет рассматриваться вопрос о дате новых выборов», — цитирует пресс-службу краевого парламента «Интерфакс».

Сегодня региональный избирком принял решение об отмене результатов губернаторских выборов второго тура, как и рекомендовала рекомендовала ЦИК РФ. Новые выборы губернатора Приморья должны будут назначить через 3 месяца.