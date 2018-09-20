Уфимская «Агидель» уступила в третьем матче «Бирюсе»

Уфимская «Агидель» уступила в третьем матче домашней серии красноярской «Бирюсе» с минимальным счетом 0:1. Напомним, что ранее уфимки выиграли у этой команды также с преимуществом в одну шайбу — 5:4 и 3:2.



Ранее «Агидель» была сильнее серебряного призера чемпионата ЖХЛ прошлого сезона, «Торнадо» из Дмитрова, в трех матчах подряд.



Тренер женской команды «Агидель» Сергей Трудаков подвел итог матчу:

— «Бирюса» к нам приехала в качестве лидера чемпионата. Было тяжело играть, девчонки устали эмоционально. Что касается результата сегодняшнего матча, то соперник был сильнее по игре, — считает наставник.