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Уфимская «Агидель» уступила в третьем матче «Бирюсе»

09:08, 20.09.2018
Уфимская «Агидель» уступила в третьем матче «Бирюсе»
Фото: hcsalavat.ru

Уфимская «Агидель» уступила в третьем матче домашней серии красноярской «Бирюсе» с минимальным счетом 0:1. Напомним, что ранее уфимки выиграли у этой команды также с преимуществом в одну шайбу — 5:4 и 3:2.

Ранее «Агидель» была сильнее серебряного призера чемпионата ЖХЛ прошлого сезона, «Торнадо» из Дмитрова, в трех матчах подряд.

Тренер женской команды «Агидель» Сергей Трудаков подвел итог матчу:

— «Бирюса» к нам приехала в качестве лидера чемпионата. Было тяжело играть, девчонки устали эмоционально. Что касается результата сегодняшнего матча, то соперник был сильнее по игре, — считает наставник.

СпортХоккей Башкортостан
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