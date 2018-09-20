Почтальоны в скором времени могут начать выполнять простые функции фельдшера

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов рассказал о планах выхода компании на рынок социальных услуг.

Он рассказал, что почтальоны заходят в каждый дом и могут выполнить функции фельдшера: измерить давление или вызвать скорую, а также выполнить простые медицинские процедуры.

Кроме того, оборудование отделений оптоволоконными средствами связи, по мнению Подгузова, способствовало бы развитию телемедицины, то есть прямо на почте можно было бы проводить консультации с врачом без личного присутствия.

В связи с нововведением компания ожидает увеличения выручки со 190 млрд рублей, прогнозируемых по итогам 2018 года, до 270 млрд рублей к 2023 году, передает «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России рассматривает возможность привлечения «Почты России» для передачи онкотестов в референс-центры.