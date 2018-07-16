Минздрав собирается привлечь «Почту России» для перевозки онкотестов

Министерство здравоохранения России рассматривает возможность привлечения «Почты России» для передачи онкотестов в референс-центры. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

«Отдельная тема, которую мы тоже рассматриваем, — это использование механизмов «Почты России», в том числе всех вариантов экспресс-почты для очень быстрой и безопасной передачи необходимых образцов и тестов в референс-центры»,— цитирует ее RNS.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала руководителя «Почты России» Николая Подгузова за то, что он не владеет информацией о реальных зарплатах почтальонов.