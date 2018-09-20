Секретарь избиркома Приморья поддержал ЦИК в вопросе отмены итогов выборов

Секретарь избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева заявила, что поддерживает позицию ЦИК о необходимости отмены результатов выборов главы региона.

«Я поддерживаю позицию ЦИК по отмене итогов выборов. Но как проголосуют другие 14 членов комиссии, станет известно по итогам заседания, которое состоится сегодня в 14.00 (07.00 мск)», — цитирует Камаеву «РИА Новости».

Центральная избирательная комиссия России накануне рекомендовала признать недействительными итоги выборов губернатора в Приморском крае. Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через 3 месяца. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко за полчаса три раза поменял решение об участии в них. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию с выборами в Приморье «ударом под дых» и расплакалась.