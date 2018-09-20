Центробанк собирается ввести новые способы биометрической идентификации
Банк России планирует ввести новые способы биометрической идентификации.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в регуляторе, альтернативой слепкам лица и голосу могут стать отпечатки пальцев и рисунок вен на ладони.
Также рассматривается возможность проведения идентификации по 3D-снимку черепа, однако для этого потребуется специальная камера.
Это важно прежде всего для инвалидов, а также для людей с дефектами речи или лица.
Ранее в Центробанке определили угрозы внедрения работы с биометрическими данными.ЭкономикаБанки
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