Новости экономики

03:13 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк собирается ввести новые способы биометрической идентификации

01:59, 20.09.2018
Центробанк собирается ввести новые способы биометрической идентификации
Фото: pixabay.com

Банк России планирует ввести новые способы биометрической идентификации.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в регуляторе, альтернативой слепкам лица и голосу могут стать отпечатки пальцев и рисунок вен на ладони.

Также рассматривается возможность проведения идентификации по 3D-снимку черепа, однако для этого потребуется специальная камера.

Это важно прежде всего для инвалидов, а также для людей с дефектами речи или лица.

Ранее в Центробанке определили угрозы внедрения работы с биометрическими данными.

ЭкономикаБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок