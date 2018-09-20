Центробанк собирается ввести новые способы биометрической идентификации

Банк России планирует ввести новые способы биометрической идентификации.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в регуляторе, альтернативой слепкам лица и голосу могут стать отпечатки пальцев и рисунок вен на ладони.

Также рассматривается возможность проведения идентификации по 3D-снимку черепа, однако для этого потребуется специальная камера.

Это важно прежде всего для инвалидов, а также для людей с дефектами речи или лица.

Ранее в Центробанке определили угрозы внедрения работы с биометрическими данными.