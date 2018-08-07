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В Центробанке определили угрозы внедрения работы с биометрическими данными

01:03, 07.08.2018
В Центробанке определили угрозы внедрения работы с биометрическими данными
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Банк России установил перечень угроз, которые российские банки должны принимать во внимание при работе с биометрическими данными клиентов.

«Угрозами являются нарушения целостности (подмена, удаление), доступности (блокирование передачи) и конфиденциальности биометрической информации о клиентах», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что кредитные организации должны будут учитывать эти критерии при открытии вклада или счета, предоставлении кредита, переводе денежных средств и оказании других услуг своим клиентам, чтобы обезопасить их от противозаконных действий.

Ранее в ЦБ опровергли передачу биометрических данных россиян коллекторам.

ЭкономикаБанки
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