В Центробанке определили угрозы внедрения работы с биометрическими данными
Банк России установил перечень угроз, которые российские банки должны принимать во внимание при работе с биометрическими данными клиентов.
«Угрозами являются нарушения целостности (подмена, удаление), доступности (блокирование передачи) и конфиденциальности биометрической информации о клиентах», — говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что кредитные организации должны будут учитывать эти критерии при открытии вклада или счета, предоставлении кредита, переводе денежных средств и оказании других услуг своим клиентам, чтобы обезопасить их от противозаконных действий.
Ранее в ЦБ опровергли передачу биометрических данных россиян коллекторам.ЭкономикаБанки
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