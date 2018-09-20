Американский миллиардер назвал сроки нового финансового кризиса

Основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates, милилардер Рей Далио рассказал, что новый финансовый кризис может разразиться в ближайшие 2 года.

Как он сообщил изданию Business Insider, нынешняя ситуация напоминает ему 30-е годы прошлого века, когда процентные ставки достигают нулевого уровня на ранней стадии кризиса, цены на активы находятся на максимальной отметке. Кроме того, по мнению Далио, сейчас растет глобальная напряженность, а также увеличивается разрыв между богатыми и бедными.

Ранее ведущий экономист аналитического агентства Smith's Research & Gradings Скотт МакДоналд допустил возможность повторения мирового кризиса, который начался 15 сентября 2008 года.