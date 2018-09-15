Экономист из США допустил возможность повторения мирового кризиса

Ведущий экономист аналитического агентства Smith's Research & Gradings Скотт МакДоналд допустил возможность повторения мирового кризиса, который начался 15 сентября 2008 года.



«Печально, но факт — всегда будет следующий кризис. Мы, возможно, не увидим повторения череды банкротств ипотечных банков и того, что за этим последовало. Однако мы накопили крупную сумму госдолга, суверенный долг растет как в США, так и Великобритании, Японии и Италии, и процесс не остановить: рост критической массы долговой нагрузки продолжается», — приводит его слова «РИА Новости».



Напомним, что в ночь на понедельник 15 сентября 2008 года банк Lehman Brothers обратился в суд с заявлением о банкротстве и просьбой о защите от кредиторов. Это стало началом мирового финансового кризиса, переросшего в глобальную рецессию.

