В России отзовут почти 21 тысячу кроссоверов Mitsubishi Outlander

Официальный дилер Mitsubishi на российском рынке ООО «MMC Рус» отзывает 20,9 тыс. кроссоверов Outlander.

Отзыву подлежат машины, реализованные в период с января 2007 года по сентябрь 2009 года. Причиной этого является возможное отсоединение стекла люка крыши от рамки.

«На транспортных средствах будет произведена замена стекла люка крыши. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев»,—, сообщается на сайте Росстандарта.

Ранее стало известно, что Toyota отзовет более 1 млн машин по всему миру из-за риска возгорания.