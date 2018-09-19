В Лаишевском районе представили нового начальника полиции вместо арестованного Залялова
Новым руководителем ОМВД России по Лаишевскому району стал Радик Егоров. Сегодня личному составу подразделения его представил министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин.
Как сообщает пресс-служба МВД РТ, Егоров до этого возглавлял ОМВД России по Буинскому району.
Должность же главы полиции Лаишевского района занимал экс-начальник отдела БОП МВД РТ Ильнар Залялов, подавший в отставку незадолго до возбуждения дела о получении взятки. На данный момент он находится под арестом до 27 октября. Подробнее — в материале «Реального времени».Общество Татарстан
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