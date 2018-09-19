В Лаишевском районе представили нового начальника полиции вместо арестованного Залялова

Фото: 16.мвд.рф

Новым руководителем ОМВД России по Лаишевскому району стал Радик Егоров. Сегодня личному составу подразделения его представил министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин.

Как сообщает пресс-служба МВД РТ, Егоров до этого возглавлял ОМВД России по Буинскому району.

Должность же главы полиции Лаишевского района занимал экс-начальник отдела БОП МВД РТ Ильнар Залялов, подавший в отставку незадолго до возбуждения дела о получении взятки. На данный момент он находится под арестом до 27 октября. Подробнее — в материале «Реального времени».