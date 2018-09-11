Верховный суд РТ признал законным арест экс-начальника отдела БОП Залялова

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Под арестом до 27 октября оставил сегодня экс-начальника отдела БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова Верховный суд республики.

На заседании апелляционной инстанции сам подозреваемый в полумиллионной взятке вспоминал годы службы в правоохранительных органах и уверял — давления на свидетелей и иных помех следствию оказывать не будет.

«Ваша честь, я скрываться никуда не собираюсь. У меня двое малолетних детей. больные родители», — сообщил по видеоконференцсвязи из камеры СИЗО-1 Ильнар Залялов.

Его адвокат Марат Заляев убеждал Верховный суд РТ в том, что сотрудники Следкома возбудили дело без достаточных оснований и сначала задержали его клиента, а потом начали проводить допросы свидетелей и формировать доказательную базу.

По мнению защитника, суд первой инстанции при избрании ареста эти нестыковки в материалах дела не оценил.

Представитель прокуратуры РТ заявлял о том, что постановление Советского райсуда Казани было вынесено на законных основаниях. И Верховный суд с этим согласился.