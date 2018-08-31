Родители в среднем расходуют более 21 тысячи рублей на подготовку ребенка к школе — ВЦИОМ

Родители в среднем тратят 21 тыс. 135 рублей на подготовку детей к 1 сентября. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Свыше 10 тыс. рублей из этой суммы приходится на покупку школьной формы и сменной обуви. Еще по 2,5 тыс. рублей респонденты тратят на покупку письменных принадлежностей, рюкзака и учебно-методических материалов.

В числе других трат участники опроса назвали взносы на школьные нужды: 1,2 тыс. рублей на охрану, техоснащение, моющие средства и т.д., а также чуть более 1 тыс. рублей в качестве добровольного взноса, передает «РИА Новости».

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 августа 2018 года методом телефонного интервью. В исследовании участвовали 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.



Отметим, что, по данным ВЦИОМ, подготовка детей к предстоящему учебному году вызвала финансовые затруднения у 51% российских родителей.