ЦБ докапитализирует Азиатско-Тихоокеанский банк на 9 млрд рублей
Центробанк докапитализирует санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) на 9 млрд рублей путем выкупа допэмиссии акций кредитной организации.
Таким образом ЦБ станет владельцем более 99,9% обыкновенных акций АТБ, говорится в сообщении регулятора.
После капитализации Азиатско-Тихоокеанский банк будет продан новому инвестору, о чем стало известно еще в начале августа.ЭкономикаБанки
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