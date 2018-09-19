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ЦБ докапитализирует Азиатско-Тихоокеанский банк на 9 млрд рублей

20:17, 19.09.2018
ЦБ докапитализирует Азиатско-Тихоокеанский банк на 9 млрд рублей
Фото: cbr.ru

Центробанк докапитализирует санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) на 9 млрд рублей путем выкупа допэмиссии акций кредитной организации.

Таким образом ЦБ станет владельцем более 99,9% обыкновенных акций АТБ, говорится в сообщении регулятора.

После капитализации Азиатско-Тихоокеанский банк будет продан новому инвестору, о чем стало известно еще в начале августа.

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