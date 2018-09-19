Евгений Морозов о фильме «Зулейха открывает глаза»: «Тут такой актерский состав, что соврать невозможно»

На берегу Камы в Лаишево продолжаются съемки многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза». Актер Евгений Морозов, играющий Ивана Игнатова, рассказал «Реальному времени» о своем отношении к исполнительнице главной роли Чулпан Хаматовой и другим актерам.

«Я считаю, что она одна из лучших актрис современности. Просто у нас нет Голливуда, иначе она была бы известна на весь мир, не меньше Мэрил Стрип, на мой взгляд. Она гениальная актриса. Тут в принципе такой актерский состав, что соврать невозможно. Они настолько все живые, глубокие, что я купаюсь. Мои мечты сбылись — сниматься с Сергеем Васильевичем [Маковецким], с Ромой Модяновым, с Александром Сириным, Александром Николаевичем Башировым, с Чулпан [Хаматовой]», — рассказал собеседник издания.

Ранее «Реальное время» писало о том, как проходили съемки фильма в Пермском крае.