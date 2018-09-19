На востоке Оренбургской области действовала исламская ячейка — СМИ

Спецслужбы на востоке Оренбургской области проводят проверку в отношении членов религиозной исламской ячейки.

По информации «РИА56», среди ее членов могут находиться сторонники террористической организации ИГ (запрещена на территории РФ). Предположительно, с 2016 года участники банды участвовали в боевых действиях на территории Сирии на стороне террористов.

На данный момент при обысках у исламистов изъяли более двухсот экземпляров печатной продукции, более 20 внесены в список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ. Также в одном из частных домовладений обнаружены, по предварительной версии, наркотики.

Проверка в отношении членов ячейки продолжается. Информация по операции силовиков уточняется.

Напомним, ранее в Ярославле задержали пять членов ИГ, планировавших теракты через Telegram.