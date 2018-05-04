В Ярославле задержали пять членов ИГ, планировавших теракты через Telegram

В Ярославле задержали пять членов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«3—4 мая 2018 года в городе Ярославле задержаны пятеро членов террористической ячейки ИГ, планировавшие совершение террористических актов на территории ряда субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, координация подготовки осуществлялась посредством закрытых сообществ мессенджера Telegram, в том числе из-за рубежа. В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что сегодня ФСБ нейтрализовала в Невинномысске Ставропольского края двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавших теракты.