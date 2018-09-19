Власти Удмуртии отказались переводить земли в промышленную категорию в Увинском районе
Премьер-министр Удмуртии подписал распоряжение правительства УР об отказе перевести земельные участки в промышленную категорию. Речь идет о четырех участках в Увинском районе республики.
Общая площадь участков составляет всего 851 кв.м, следует из документа, опубликованного на портале правительства Удмуртии.
Причиной отказа стало отсутствие документов по территориальному планированию.ОбществоВластьНедвижимость Удмуртия
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