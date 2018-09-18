Собянин официально вступил в должность мэра Москвы

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Церемония состоялась в недавно открывшемся концертном зале парка «Зарядье».

«Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей», — произнес слова присяги Собянин и поставил под ней подпись.



Затем он получил удостоверение мэра и должностной знак мэра города.

Отметим, что в церемонии принимал участие президент России Владимир Путин.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 70,17% голосов. Вместе с ним за победу боролись Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Илья Свиридов от «Справедливой России» и представитель «Союза горожан» Михаил Балакин.