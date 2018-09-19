Компания из холдинга Тахаутдинова выиграла крупнейший в истории тендер «Газпрома» на сейсморазведку

ООО «ТНГ-Групп» (входит в холдинг «Таграс» бывшего гендиректора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова) выиграло тендер ООО «Газпром геологоразведка» на проведение 3D-сейсморазведки ямальских месторождений за 13,3 млрд рублей.

Начальная цена контракта составляла 13,4 млрд рублей, всего за подряд боролись четыре компании. Участников конкурса «Газпром» с этого года скрывает.

Исполнителю работ необходимо провести 3D-сейсморазведку и 3D-электроразведку на Малыгинском участке и Тамбейской группе месторождений на Ямале. Общая площадь исследований превышает 4 тыс. кв. километров. С января 2019 года подрядчик должен приступить к полевым работам, а к марту 2023 года представить отчет о работе, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что это самый дорогой тендер на сейсмические исследования в истории «Газпрома». Последний раз, в 2015 году, контракт такого уровня также выиграла компания «ТНГ-Групп», но тогда тендер состоял из трех лотов по 4,5—4,8 млрд рублей.