Ижметмаш задолжал работникам 9 млн рублей

У ижевского предприятия Ижметмаш образовалась задолженность по зарплате перед работниками, попавшими под сокращение. Сумма долга достигла 9 млн рублей.

Об этом сегодня журналистам сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

— Задолженность по зарплате есть за последнюю половину августа, то есть ее можно считать текущей задолженностью, пока она непросроченная. И есть долги перед людьми, ушедшими по сокращению. Цифру сейчас не скажу, по-моему, порядка 9 миллионов, но смысл такой — пока это своего рода юридический, так скажем, коллапс. Прошло сокращение, а после изменения закона о банкротстве первое, что должно платиться, это зарплата с налогами, — сказал Лашкарев.

Однако, по его словам, получается, что в последние месяц-полтора зарплата выплачена без налогов, то есть НДФЛ не выплачен в связи с нехваткой денежных средств. Необходимо, чтобы суд разрешил заплатить зарплату, а потом налоги. Он сообщил, что первое заседание суда должно быть 21 сентября, и выразил надежду, что эта юридическая тонкость будет решена.

Напомним, дальнейшая судьба Ижметмаша будет определена собственником — «Татнефтью». Ранее сообщалось, что 700 из 800 работников предприятия попали под сокращение. Завод проходит процедуру наблюдения.