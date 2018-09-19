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В Татарстане с начала года экологи нашли более 50 самовольно занятых водоемов

11:36, 19.09.2018
В Татарстане с начала года экологи нашли более 50 самовольно занятых водоемов
Фото: commons.wikimedia.org / Сарапулов

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков заявил, что на территории республики в 2018 году было выявлено 58 фактов самовольного занятия водных объектов.

Кроме того, по его словам, в текущем году в Татарстане было пресечено 50 фактов незаконного перекрытия доступа к водным объектам. Шадриков отметил, что проводится работа, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, в июле в Казани на озере Изумрудном («Карьер») демонтировали несанкционированно установленный шлагбаум и открыли свободный доступ к пляжу.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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