В Казани демонтировали незаконно установленный шлагбаум и открыли доступ к Изумрудному озеру

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани на озере Изумрудном («Карьер») демонтировали несанкционированно установленный шлагбаум и открыли свободный доступ к пляжу. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«К сожалению, проблема несанкционированной установки шлагбаума и незаконного взимания денежных средств с гостей зоны отдыха Изумрудного озера существует. Вопрос находится на постоянном контроле у администрации Кировского и Московского районов Казани», — рассказали в мэрии города.

Сейчас незаконно установленный шлагбаум демонтирован, а доступ к пляжу открыт. Отмечается, что озеро Изумрудное имеет водоохранную зону, в границах которой движение и стоянка автотранспорта запрещены.



В пресс-службе мэрии также подчеркнули, что водоем не предназначен для купания граждан. Для этих целей в Казани открыто четыре муниципальных пляжа: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое» и «Озеро Комсомольское», где купание официально разрешено.

Накануне пользователи сообщали в соцсетях, что на озере Изумрудном вновь начали взимать плату за доступ к воде. Два года назад прокуратура признала незаконным платный въезд на водоем, который организовало ООО «Артэс». В отношении компании было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.