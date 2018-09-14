«Татфондбанк» потребовал от связанной с «Суваром» компании почти 0,9 миллиарда рублей

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подал иск в Арбитражный суд Татарстана в отношении казанского ООО «АКР», ранее принадлежавшего Игорю Королькову (сын основателя «Сувара» Евгения Королькова).

Исковое заявление поступило в суд первой инстанции 12 сентября. Сумма исковых требований составляет 883,6 млн рублей, говорится в картотеке арбитража.

Третьим лицом по иску выступает ООО «Галактионова». Другие детали иска не приводятся. Отметим, что «Татфондбанк» уже пытался взыскать указанную сумму с компании в июле 2018 года. Однако Арбитраж Татарстана вернул исковое заявление из-за отсутствия документов, подтверждающих требования.

Напомним, «Татфондбанк» в лице АСВ оспаривает порядок и условия продажи имущества основателя «Сувара» Евгения Королькова. Под конец года ТФБ включился в реестр требований к бенефициару «Сувара» с 255 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».