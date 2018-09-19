Саратовские власти выделят на зарплаты бюджетникам дополнительно 350 млн рублей

Саратовское правительство выделит из бюджета дополнительно 350 млн рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

По словам главы региона Валерия Радаева, финансирование статьи расходов требуется в связи с увеличением с 1 мая этого года минимального размера оплаты труда до 11,16 тыс. рублей. Средства в региональном бюджете на 2018 год, по словам саратовского губернатора, имеются, пишет «Коммерсант».

Напомним, в России с 1 июля бюджетники получают зарплату только на карту «Мир».