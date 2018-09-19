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Саратовские власти выделят на зарплаты бюджетникам дополнительно 350 млн рублей

10:18, 19.09.2018
Саратовские власти выделят на зарплаты бюджетникам дополнительно 350 млн рублей
Фото: pixabay.com

Саратовское правительство выделит из бюджета дополнительно 350 млн рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

По словам главы региона Валерия Радаева, финансирование статьи расходов требуется в связи с увеличением с 1 мая этого года минимального размера оплаты труда до 11,16 тыс. рублей. Средства в региональном бюджете на 2018 год, по словам саратовского губернатора, имеются, пишет «Коммерсант».

Напомним, в России с 1 июля бюджетники получают зарплату только на карту «Мир».

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