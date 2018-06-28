В России с 1 июля бюджетники будут получать зарплату только на карту «Мир»

В России с 1 июля работники бюджетной сферы смогут получать зарплату только на карту «Мир» или на счета, к которым не привязаны никакие карты.

При этом если к зарплатному счету привязана другая карта, банк не сможет зачислить на него деньги. Их придется перевести на счет невыясненных сумм.

Банки намерены сообщать своим клиентам о поступлениях таких средств и предлагать забрать деньги наличными. Также работники бюджетной сферы могут перевести деньги на счет, к которому привязана карта «Мир», или на счет без карты. На это отводится десять рабочих дней. После их истечения деньги вернутся в бюджет.

Представитель ЦБ рассказал «Ведомостям», что сейчас зарплату на карту «Мир» получают около 95 % бюджетников.

Напомним, что президент России Владимир Путин в мае 2017 года подписал закон о переводе зарплат бюджетников на карты «Мир». Согласно документу, граждане должны получить карту «Мир» до 1 июля 2018 года.