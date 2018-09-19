В Перми медицинский центр уличили в краже электричества

В Перми выявлен факт несанкционированного подключения кабельной линии.

По словам представителей компании «Пермэнерго», медицинский центр незаконно подключился к электричеству. Специалистами составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии в объеме более 260 тыс. киловатт-часов. Сумма нанесенного энергетикам ущерба составила около 800 тыс. рублей.

По данному факту направлено заявление в полицию. Медицинскому центру грозит штраф от 100 до 200 тыс. рублей. Стоит отметить, что в случае хищения в крупных размерах нарушителю, помимо штрафа, грозит наказание в вид лишения свободы сроком на 3 года.

Напомним, ранее администрация Казани уволила гендиректора УК, отключившей свет ветерану.