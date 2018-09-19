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Николай Цулыгин: «Победа очень нам была нужна»

09:27, 19.09.2018
Николай Цулыгин: «Победа очень нам была нужна»
Фото: hcsalavat.ru


Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча против «Сибири», в котором его подопечные одержали непростую победу:

— Нормально сыграли первый, третий периоды и начало второго. Победа очень была нужна, ребята все-таки молодцы, потому что была нехорошая концовка второго периода, но собрались и хорошо отыграли третий период.

— Прокомментируйте решение разбить тройку легионеров. Вы недовольны игрой Хартикайнена?

— Так решили тренерским советом, что нужно разбить сочетание. Мы довольны игрой всей команды, когда выигрываем, и так же недовольны игрой всей команды, когда проигрываем, а не индивидуально игроками отдельно.

СпортХоккей Башкортостан
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