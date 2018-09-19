Николай Цулыгин: «Победа очень нам была нужна»



Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча против «Сибири», в котором его подопечные одержали непростую победу:



— Нормально сыграли первый, третий периоды и начало второго. Победа очень была нужна, ребята все-таки молодцы, потому что была нехорошая концовка второго периода, но собрались и хорошо отыграли третий период.



— Прокомментируйте решение разбить тройку легионеров. Вы недовольны игрой Хартикайнена?

— Так решили тренерским советом, что нужно разбить сочетание. Мы довольны игрой всей команды, когда выигрываем, и так же недовольны игрой всей команды, когда проигрываем, а не индивидуально игроками отдельно.