В ресторане в Солсбери отравились уроженка Нижнего Новгорода и ее муж-британец — СМИ

СМИ узнали имена пострадавших от отравления в ресторане в Солсбери 16 сентября.

Ими оказались 30-летняя уроженка Нижнего Новгорода, ныне гражданка Израиля Анна Шапиро и ее 42-летний муж, британец Алекс Кинг, сообщает The Sun.

Шапиро рассказала изданию, что к концу обеда Кинг почувствовал себя плохо, стал бледнеть и пошел в туалет. Она после обнаружила его лежащим на полу с идущей изо рта пеной.

Женщина позвала на помощь, но тут же сама почувствовала недомогание. Обоих пострадавших госпитализировали, Кинга ввели в искусственную кому.

Ранее СМИ сообщали, что отравлена была пара из России.