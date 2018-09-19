США в новой стратегии по кибербезопасности включили Россию в число угроз
Минобороны США в своей новой стратегии по кибербезопасности включило Россию, КНР и другие государства в список стран, представляющих угрозу в киберпространстве.
В стратегии утверждается, что США сталкиваются с «непосредственными и недопустимыми угрозами» в виде «злонамеренной киберактивности» и что США «вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией», сообщает Fox News.
Кроме того, в Пентагоне опасаются кибернападений со стороны Северной Кореи и Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении других стран за вмешательство в американские выборы — он заявил, что опасается вмешательства России.ОбществоВласть
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