США в новой стратегии по кибербезопасности включили Россию в число угроз

Минобороны США в своей новой стратегии по кибербезопасности включило Россию, КНР и другие государства в список стран, представляющих угрозу в киберпространстве.

В стратегии утверждается, что США сталкиваются с «непосредственными и недопустимыми угрозами» в виде «злонамеренной киберактивности» и что США «вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией», сообщает Fox News.

Кроме того, в Пентагоне опасаются кибернападений со стороны Северной Кореи и Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении других стран за вмешательство в американские выборы — он заявил, что опасается вмешательства России.