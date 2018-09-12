Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении других стран за вмешательство в американские выборы.
Указ предусматривает обязательство американских спецслужб начинать расследования на предмет вмешательства в выборный процесс, передает RT.
Отмечается, что санкции будут автоматически задействованы в случае обнаружения доказательств вмешательства со стороны иностранного государства.
Ранее сообщалось, что Трамп опасается вмешательства России в грядущие президентские выборы в стране.ОбществоВласть
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