Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении других стран за вмешательство в американские выборы.



Указ предусматривает обязательство американских спецслужб начинать расследования на предмет вмешательства в выборный процесс, передает RT.

Отмечается, что санкции будут автоматически задействованы в случае обнаружения доказательств вмешательства со стороны иностранного государства.

Ранее сообщалось, что Трамп опасается вмешательства России в грядущие президентские выборы в стране.