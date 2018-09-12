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Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы США

20:08, 12.09.2018
Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы США
Фото: wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении других стран за вмешательство в американские выборы.

Указ предусматривает обязательство американских спецслужб начинать расследования на предмет вмешательства в выборный процесс, передает RT.

Отмечается, что санкции будут автоматически задействованы в случае обнаружения доказательств вмешательства со стороны иностранного государства.

Ранее сообщалось, что Трамп опасается вмешательства России в грядущие президентские выборы в стране.

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