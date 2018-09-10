Большая часть люксовых автомобилей в России приходится на Bentley

На 1 июля 2018 года больше всего люксовых автомобилей в России (32,6%) приходится на бренд Bentley — 3,9 тыс. рублей.

Второе место, по данным «Автостата», занял Mercedes-Maybach с показателем 2,9 тыс. автомобилей.

Далее идет Maserati (1,4 тыс.), Rolls-Royce (1,2 тыс.), Ferrari (748), Aston Martin (431) и Lamborghini (290). Также у россиян в парке есть и такие марки автомобилей, как Buick, MG, Lotus, Bugatti, показатели которых тоже составляют менее тысячи единиц.

Всего на 1 июля в России числится 12 тысяч автомобилей сегмента Luxury.



Ранее Минпромторг РФ сократил перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом.