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Вратарь «Ак Барса» Подъяпольский набирает очки во втором матче подряд

21:25, 18.09.2018
Вратарь «Ак Барса» Подъяпольский набирает очки во втором матче подряд
Фото: hcbarys.kz

Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский набирает очки за результативность во втором матче подряд.

На этот раз голкипер казанцев записал на свой счет голевой пас на Станислава Галиева в игре с нижегородским «Торпедо». Подъяпольский отразил бросок игрока хозяев, после чего шайба отскочила к нападающему «Ак Барса» Галиеву, который в сольном проходе завершил эпизод голом.

Ранее в предыдущем матче казанцев против «Барыса» Подъяпольский сделал две голевые передачи. Таким образом, набрав 3 (0+3) очка голкипер укрепил свое лидерство в зачете бомбардиров среди вратарей.

Отметим, что рекорд КХЛ по набранным очкам за сезон среди игроков данного амплуа принадлежит Андерсу Нильссону и Бернду Брюклеру, которые набирали 4 очка.

СпортХоккей Татарстан
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