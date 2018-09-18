Вратарь «Ак Барса» Подъяпольский набирает очки во втором матче подряд

Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский набирает очки за результативность во втором матче подряд.

На этот раз голкипер казанцев записал на свой счет голевой пас на Станислава Галиева в игре с нижегородским «Торпедо». Подъяпольский отразил бросок игрока хозяев, после чего шайба отскочила к нападающему «Ак Барса» Галиеву, который в сольном проходе завершил эпизод голом.

Ранее в предыдущем матче казанцев против «Барыса» Подъяпольский сделал две голевые передачи. Таким образом, набрав 3 (0+3) очка голкипер укрепил свое лидерство в зачете бомбардиров среди вратарей.

Отметим, что рекорд КХЛ по набранным очкам за сезон среди игроков данного амплуа принадлежит Андерсу Нильссону и Бернду Брюклеру, которые набирали 4 очка.