Уфимский бизнесмен поставляет Росгвардии тельняшки по завышенной цене — СМИ

С конца ноября 2017 года эксклюзивным поставщиком швейных изделий для Росгвардии является ООО «Спецшвейснаб». Компания уже заключила госконтракты с ведомством на 2 млрд рублей.

При этом товары закупаются по завышенной цене, говорится в расследовании издания «Собеседник.ру». В частности, Росгвардия приобрела более 43 тысяч футболок по цене 385 рублей за штуку. Аналогичные тельняшки оцениваются на рынке в 135—137 рублей за штуку.

Основным владельцем московской компании «Спецшвейснаб» является предприниматель из Уфы Игорь Шальнов. Также он руководит башкирской швейной компанией «Магеллан».

Ранее оппозиционер Алексей Навальный выпустил расследование о закупках продуктов для Росгвардии. В нем говорилось, что ряд продуктов поставляется по завышенным ценам. В ответ на это глава ведомства Виктор Золотов выпустил видеообращение, в котором вызвал политика на дуэль. В то же время Золотов признал наличие коррупции в Росгвардии.