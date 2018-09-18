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Цулыгин разбил легионерское звено в поединке с «Сибирью»

16:51, 18.09.2018
Цулыгин разбил легионерское звено в поединке с «Сибирью»

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и новосибирской «Сибири» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ 18 сентября на льду «Уфа-Арены», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Главный тренер уфимцев Николай Цулыгин впервые в сезоне разбил легионерское звено. Основным голкипером на матч станет восстановившийся после травмы Юха Метсола. Также в состав вернулись форвард Артем Федоров и защитник Сергей Терещенко.

Состав уфимской команды выглядит так:

Вратари: Метсола (Кареев)

  1. Назаревич — Ларсен, Умарк (А) — Кемппайнен — Кугрышев;
  2. Семенов — Сергеев, Ткачев — Основин — Хартикайнен;
  3. Осипов — Терещенко, Федоров — Хохряков — Бурдасов (К);
  4. Шэн — Ляхов, Жарков (А) — Майоров — Солодухин.
СпортХоккей Башкортостан
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