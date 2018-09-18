Депутаты Госдумы призвали МИД разорвать дипотношения с Израилем

Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов направили письмо главе МИД России Сергею Лаврову. Чиновники попросили проработать комплекс мер в ответ на «провокацию Израиля» в Сирии, вплоть до разрыва дипломатических отношений.



«Это нельзя воспринимать никак иначе, чем действие не партнеров, но противников», — передает РБК со ссылкой на письмо.



По словам авторов письма, речь идет о жизни российских военнослужащих, и в этой ситуации «приемлемых компромиссов с Израилем просто не просматривается».

Накануне российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО. В Минобороны России утверждают, что это произошло по вине Израиля. Сегодня обломки самолета и фрагменты тел военных подняли из воды.