Штрафы за просрочку доставки авиапассажиров и багажа могут вырасти в 20 раз

Штрафы для авиакомпаний за просрочку доставки пассажиров, багажа и грузов в России могут вырасти с 25 рублей до 500 рублей в час.



«У нас очень много жалоб в Минтрансе на просрочку груза и очень маленькая сумма компенсаций», — цитирует RNS депутата Госдумы Максима Сураева.

По его словам, в действующей редакции Воздушного кодекса исчисления составляют 25% от минимального размера оплаты труда, который с 2001 года составляет 100 рублей. Он отметил, что уже поступило предложение и поставить в размере 100 рублей за каждый час отсрочки.

«Я думаю, что ко второму чтению подготовить — до 300—500 рублей. С той стороны (авиакомпаний) может быть большое давление», — добавил Сураев.

Он также предложил убрать из статьи упоминание про неблагоприятные погодные условия.