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Массимо Каррера отстранил от тренировок Глушакова и Ещенко за лайки в Instagram

15:00, 18.09.2018
Массимо Каррера отстранил от тренировок Глушакова и Ещенко за лайки в Instagram
Фото: championat.com

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера принял решение отстранить от тренировок защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова.

Они уже пропустили теоретическое занятие.

Напомним, что раннее в рунэте поднялось бурное обсуждение, что оба футболиста поставили лайки в Instagram посту с критикой в адрес итальянца со стороны актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова.

По информации Sport24.ru, Глушаков и Ещенко могут пропустить матч первого тура Лиги Европы с «Рапидом» в Вене, который состоится в четверг.

СпортФутбол
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