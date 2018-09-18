Массимо Каррера отстранил от тренировок Глушакова и Ещенко за лайки в Instagram
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера принял решение отстранить от тренировок защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова.
Они уже пропустили теоретическое занятие.
Напомним, что раннее в рунэте поднялось бурное обсуждение, что оба футболиста поставили лайки в Instagram посту с критикой в адрес итальянца со стороны актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова.
По информации Sport24.ru, Глушаков и Ещенко могут пропустить матч первого тура Лиги Европы с «Рапидом» в Вене, который состоится в четверг.СпортФутбол
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