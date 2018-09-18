В Татарстане молодым работникам культуры на селе будут платить до 100 тысяч рублей единовременно

В Татарстане молодые работники культуры на селе будут получать до 100 тысяч рублей единовременно. За соответствующий законопроект сегодня проголосовал комитет Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Это будет сделано для того, чтобы мотивировать молодых специалистов, работающих в области культуры, приезжать в села и оставаться там жить.



Предполагается, что пособие смогут получить лица до 30 лет, выходящие на работу в учреждения культуры сельской местности в первый год после окончания учебного заведения, передает корреспондент «Реального времени».



При этом на выплаты в размере 50 тысяч рублей смогут рассчитывать выпускники средних специальных учебных заведений, а на 100 тысяч рублей — выпускники с высшим образованием.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выплаты за рождение третьего ребенка до конца 2018 года могут получить около 400 семей из сельской местности. На каждую из них придется по 100 тысяч рублей.